МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Незначительное сокращение добычи нефти в России в 2023 году — где-то на 1,5% — связано лишь с выполнением обязательств в ОПЕК+, заявил вице-премьер России Александр Новак, выступая на сессии в рамках РЭН. ОПЕК+ в сентябре увеличила объем добычи нефти на 450 тыс баррелей в сутки

"В прошлом году было 535 миллионов тонн, в этом году мы добудем примерно 527, но это сокращение — примерно на 8 миллионов тонн — незначительное, примерно 1,5% — оно будет связано только лишь с нашими взаимодействиями в рамках ОПЕК+, для того чтобы сбалансировать рынок", — сказал Новак.

"В этом году у нас… 525-527 миллионов тонн, это в первую очередь обусловлено нашими обязательствами в рамках взаимодействия ОПЕК+, хотя наш потенциал действительно выше, и наша отрасль справляется с теми ограничениями, которые введены в отношении нефтегазового комплекса", — добавил вице-премьер.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.