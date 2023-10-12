2023-10-12T13:17:35+03:00
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2023
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В ФАС прокомментировали решение СПбМТСБ о проверках топливных трейдеров
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Решение Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) о проверках топливных трейдеров поможет предотвратить недобросовестное поведение на рынке... ПРАЙМ, 12.10.2023
нефть, энергетика, экономика, новости, россия, фас, топливо
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Решение Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) о проверках топливных трейдеров поможет предотвратить недобросовестное поведение на рынке нефтепродуктов, сообщил замглавы ФАС России Виталий Королев в рамках Российской энергетической недели.
"Та информация, которая вчера поступила от биржи, что они ввели регламент возможности проведения выездных проверок участников торгов на предмет недобросовестного поведения, сильно охладит пыл тех, кто хотел погреть руки на сложной внутренней ситуации рынка нефтепродуктов", — добавил он.
СПбМТСБ сообщила в среду, что с 11 октября 2023 года вступило в силу положение о порядке проведения проверок участников биржевых торгов. "Сроки проведения проверок будут сообщены участникам торгов, в отношении которых предполагается проведение проверок, в индивидуальном порядке", — уточнили в СПбМТСБ.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября.