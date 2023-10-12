МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Решение Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) о проверках топливных трейдеров поможет предотвратить недобросовестное поведение на рынке нефтепродуктов, сообщил замглавы ФАС России Виталий Королев в рамках Российской энергетической недели. ФАС возбудила дело против "дочки" "Лукойла"

"Та информация, которая вчера поступила от биржи, что они ввели регламент возможности проведения выездных проверок участников торгов на предмет недобросовестного поведения, сильно охладит пыл тех, кто хотел погреть руки на сложной внутренней ситуации рынка нефтепродуктов", — добавил он.

СПбМТСБ сообщила в среду, что с 11 октября 2023 года вступило в силу положение о порядке проведения проверок участников биржевых торгов. "Сроки проведения проверок будут сообщены участникам торгов, в отношении которых предполагается проведение проверок, в индивидуальном порядке", — уточнили в СПбМТСБ.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября.