МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Белый дом в четверг, 12 октября, объявит о новых мерах для ограничения возможностей России обходить потолок цен на нефть, передает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации американского президента Джо Байдена. ЕС и G7 намерены ввести санкции против алмазов из России, заявили в Бельгии

"Администрация Байдена собирается объявить о новых мерах по повышению издержек России при попытках обойти лимит, установленный на цену ее нефти", — сообщил телеканал.

По данным CNN, новые санкции коснутся судов, транспортирующих энергоресурс из России.

Нефтяные санкции стран Запада начали действовать в декабре прошлого года. ЕС в соответствии с ограничениями перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС запретили перевозить или страховать "черное золото", стоимость которого превышает 60 долларов за баррель. В ответ президент России Владимир Путин своим указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.