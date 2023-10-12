2023-10-12T13:26:33+03:00
2023-10-12T13:26:33+03:00
2023-10-12T13:26:33+03:00
2023
https://1prime.ru/oil/20231012/841965215.html
В США анонсировали новые меры в рамках потолка цен на нефть
Нефть
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Белый дом в четверг, 12 октября, объявит о новых мерах для ограничения возможностей России обходить потолок цен на нефть, передает телеканал CNN со... ПРАЙМ, 12.10.2023
нефть, энергетика, новости, сша, россия, потолок цен на нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Белый дом в четверг, 12 октября, объявит о новых мерах для ограничения возможностей России обходить потолок цен на нефть, передает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации американского президента Джо Байдена.
"Администрация Байдена собирается объявить о новых мерах по повышению издержек России при попытках обойти лимит, установленный на цену ее нефти", — сообщил телеканал.
По данным CNN, новые санкции коснутся судов, транспортирующих энергоресурс из России.
Нефтяные санкции стран Запада начали действовать в декабре прошлого года. ЕС в соответствии с ограничениями перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС запретили перевозить или страховать "черное золото", стоимость которого превышает 60 долларов за баррель. В ответ президент России Владимир Путин своим указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.