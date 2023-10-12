МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти и конденсата в США в 2023 году на уровне оценки сентября, по-прежнему ожидает роста показателя на 0,8 миллиона баррелей в сутки, до 12,7 миллиона баррелей в сутки, следует из октябрьского доклада организации. В США анонсировали новые меры в рамках потолка цен на нефть

"Учитывая высокий уровень бурения нефтяных месторождений и заканчивания скважин, ожидается, что добыча нефти и конденсата увеличится в годовом исчислении на 0,8 миллиона баррелей в сутки и составит в среднем 12,7 миллиона баррелей в сутки", – говорится в докладе организации.

По оценке ОПЕК, добыча нефти в стране в 2022 году составила 11,91 миллиона баррелей в сутки, тогда как в 2024 году она может достичь 13,11 миллиона баррелей в сутки.

Также прогнозируется, что добыча жидких углеводородов в стране в текущем году вырастет в годовом выражении на 1,2 миллиона баррелей в сутки, в среднем до 20,5 миллиона баррелей в сутки, что в целом совпадает с прошлой оценкой.

Отмечается, что, несмотря на снижение буровой активности с начала этого года, производительность скважин и эксплуатационная эффективность оказались повышенными. Предполагается, что в течение оставшейся части года на крупных сланцевых месторождениях будет меньше проблем с цепочками поставок и логистикой.