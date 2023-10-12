МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. ОПЕК повысила оценку роста добычи нефти вне организации в 2023 году на 100 тысяч баррелей в сутки, теперь ожидает увеличения добычи на 1,7 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2022 годом — в среднем до 67,5 миллиона баррелей в сутки, сообщается в сентябрьском докладе организации. ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти и конденсата в США

"Ожидается, что добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК, в 2023 году вырастет на 1,7 миллиона баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 67,5 миллиона баррелей в сутки", — сообщается в докладе.

Месяцем ранее ОПЕК прогнозировала рост добычи нефти вне организации в 2023 году на 1,6 миллиона баррелей — до 67,4 миллиона баррелей в сутки.

Организация связывает пересмотр прогноза с ростом добычи в России, США и Латинской Америке, который компенсируется ее снижением в Европе, странах ОЭСР и других странах Евразии.

"Ожидается, что добыча жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, в 2024 году вырастет по сравнению с предыдущим годом на 1,4 миллиона баррелей в сутки и составит в среднем 68,9 миллиона баррелей в сутки", — говорится также в докладе.