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2023
https://1prime.ru/oil/20231012/841966738.html
ОПЕК заявила о снижении нефтяных запасов в ОЭСР в августе
Нефть
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Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в августе сократились на 11 миллионов баррелей, также оказались на... ПРАЙМ, 12.10.2023
нефть, энергетика, новости, нефть, мир, опек, оэср
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в августе сократились на 11 миллионов баррелей, также оказались на 117 миллионов баррелей меньше среднего пятилетнего уровня, говорится в ежемесячном докладе ОПЕК.
"Согласно предварительным данным за август 2023 года, общие коммерческие запасы нефти (и нефтепродуктов — ред.) в странах ОЭСР сократились в месячном выражении на 11 миллионов баррелей. Составляя 2,803 миллиарда баррелей, они были на 82 миллиона баррелей выше прошлогоднего значения, но на 117 миллионов баррелей ниже среднего показателя за последние пять лет и на 182 миллиона баррелей ниже среднего значения за 2015-2019 годы", – сообщает ОПЕК.
Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. А наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР.
Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель — среднее значение запасов за период 2015–2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.