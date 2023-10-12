МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Добыча нефти ОПЕК в сентябре, пятом месяце добровольных сокращений, выросла на 273 тысячи баррелей в сутки к уровню августа — до среднего уровня в 27,75 миллиона баррелей в сутки за счет Нигерии, Саудовской Аравии и Кувейта, при этом страны организации, участвующие в сделке ОПЕК+, добывали меньше разрешенных им уровней на 3,88 миллиона баррелей в сутки, выполняя соглашение на 305%, следует из данных сентябрьского доклада ОПЕК. Путин отметил успешную работу России и Ирака в ОПЕК+

"По данным вторичных источников, общий объем добычи сырой нефти ОПЕК в сентябре 2023 года составил в среднем 27,75 миллиона баррелей в сутки, что на 273 тысяч баррелей в сутки выше по сравнению с предыдущим месяцем. Добыча нефти увеличилась в основном в Нигерии, Саудовской Аравии и Кувейте, тогда как добыча в Венесуэле и Экваториальной Гвинее снизилась", — говорится в докладе.

Таким образом, ОПЕК выполнила сделку ОПЕК+ на 305%, сокращая добычу на 3,88 миллиона баррелей в сутки сверх квот.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу — на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа. Это решение действует до конца 2023 года. По итогам заседания 4 июня ОПЕК+ объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей.

Кроме того, Россия в марте начала сокращения добычи нефти сверх квот — на 500 тысяч баррелей в сутки. В апреле к ней присоединился и ряд других членов ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, которая также решила добровольно снижать добычу на 500 тысяч баррелей. В итоге общее добровольное снижение добычи составило 1,66 миллиона баррелей. Оно продлится до конца 2024 года.

У Москвы и Эр-Рияда есть и дополнительные добровольные сокращения. Саудовская Аравия с июля сокращает свою добычу дополнительно на 1 миллион баррелей в сутки, пока решение действует до конца года. Россия в свою очередь с августа дополнительно сокращает экспорт: в первый месяц на 500 тысяч баррелей в сутки, а в сентябре-декабре — на 300 тысяч баррелей в сутки.