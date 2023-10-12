2023-10-12T15:29:09+03:00
2023-10-12T15:29:09+03:00
2023-10-12T15:29:09+03:00
2023
https://1prime.ru/oil/20231012/841967678.html
Шульгинов рассказал о преимуществах сотрудничества России с ОПЕК
Нефть
Новости
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СОТРУДНИЧЕСТВО РФ С ОПЕК ПОЗВОЛИТ ПРИ СЕРЬЕЗНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ СИТУАЦИИ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ СБАЛАНСИРОВАТЬ НЕФТЯНОЙ РЫНОК — ШУЛЬГИНОВ Новость дополняется ПРАЙМ, 12.10.2023
нефть, энергетика, экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СОТРУДНИЧЕСТВО РФ С ОПЕК ПОЗВОЛИТ ПРИ СЕРЬЕЗНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ СИТУАЦИИ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ СБАЛАНСИРОВАТЬ НЕФТЯНОЙ РЫНОК — ШУЛЬГИНОВ
Новость дополняется