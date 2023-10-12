ВАШИНГТОН, 12 окт — ПРАЙМ. США ввели санкции против двух компаний и двух судов за предположительное нарушение "ценового потолка" на экспорт нефти из России, сообщило министерство финансов страны. Эксперт: G7 не сможет заставить потолок цен на нефть работать лучше

Санкции вводятся за то, что компании якобы воспользовались услугами стран, придерживающихся "потолка цен", но при этом транспортировали и продавали российскую нефть дороже согласованных ограничений, утверждают в ведомстве. Принадлежащие компаниям суда были блокированы.

По словам вице-премьера России Александра Новака, Россия соблюдает указ о соблюдении потолка цен на нефть, а также о продаже сырья из России по рыночной цене. Он напомнил, что "когда потолок цен вводился, мы говорили о том, что это неработающий инструмент, который делает хуже для потребителей и для всего мирового энергетического рынка".

Западные нефтяные санкции стран в отношении России вступили в силу с 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны G7, Австралия и Евросоюз ограничили цены на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — нефть большей стоимости перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

США вместе с союзниками заявляют, что Россия научилась обходить ограничения и продавать свою нефть дороже.