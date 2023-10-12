США ввели санкции против компаний за нарушение "потолка цен" на нефть из России
ВАШИНГТОН, 12 окт — ПРАЙМ. США ввели санкции против двух компаний и двух судов за предположительное нарушение "ценового потолка" на экспорт нефти из России, сообщило министерство финансов страны.
Санкции вводятся за то, что компании якобы воспользовались услугами стран, придерживающихся "потолка цен", но при этом транспортировали и продавали российскую нефть дороже согласованных ограничений, утверждают в ведомстве. Принадлежащие компаниям суда были блокированы.
По словам вице-премьера России Александра Новака, Россия соблюдает указ о соблюдении потолка цен на нефть, а также о продаже сырья из России по рыночной цене. Он напомнил, что "когда потолок цен вводился, мы говорили о том, что это неработающий инструмент, который делает хуже для потребителей и для всего мирового энергетического рынка".
Западные нефтяные санкции стран в отношении России вступили в силу с 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны G7, Австралия и Евросоюз ограничили цены на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — нефть большей стоимости перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
США вместе с союзниками заявляют, что Россия научилась обходить ограничения и продавать свою нефть дороже.
https://1prime.ru/oil/20231012/841970015.html