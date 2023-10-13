МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Запад оказался бессилен перед влиянием Саудовской Аравии и России на нефтяной рынок, пишет американское издание The National Interest. Застигнуты врасплох. США недовольны "неповиновением" Глобального Юга

Как отмечается, только две страны в мире могут влиять на нефтяной рынок: Саудовская Аравия и Россия — при этом "первая вроде бы является союзницей США, а вторая – их злейшим врагом". И на мировом рынке нефти они действуют согласованно.

В последнее время Саудовская Аравия и Россия сокращают добычу нефти для стабилизации рынков.

Издание отмечает, что обе страны, с одной стороны, стремятся получить больше прибыли, но, с другой стороны, имеют претензии и обиды на США. Так, Эр-Рияду нужны дополнительные доходы на ускоренную модернизацию общества и на превращение страны в экономический центр силы. Также принц Мухаммед ибн Салман, в руках которого находятся бразды правления, недоволен критикой нынешней администрацнн США в свой адрес из-за нарушения прав человека и высказываемых в Вашингтоне обвинений в причастности к убийству диссидента Джамаля Хашогги.

Ранее Мухаммед ибн Салман проигнорировал просьбу Байдена проявлять сдержанность в любых действиях, которые чреваты увеличением цен на нефть.

В этих условиях Саудовская Аравия диверсифицирует внешнюю политику, укрепляя отношения с Россией и Китаем. Принц сотрудничает с президентом Владимиром Путиным в рамках ОПЕК+ и воздерживается от открытого осуждения России за ее спецоперацию на Украине. Саудовская Аравия также восстановила отношения со своим региональным соперником Ираном после того, как Китай выступил в качестве посредника на мирных переговорах между двумя странами.

"Пока интересы саудовцев и русских совпадают, цены на нефть вряд ли опустятся, если не будет резкого снижения ее мирового потребления. На данном этапе такого не предвидится, несмотря на замедление темпов экономического развития в Китае. Потребителей нефти ждут трудные времена", — делает вывод автор.