МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Потенциал снижения разницы цен на мировом рынке между нефтью из России, марки Urals, и основных мировых марок — еще максимум 5 долларов за баррель от текущих 11-12 долларов, считает вице-премьер РФ Александр Новак. Новак отметил стабилизацию поставок и логистики на нефтяном рынке

"Потенциал остался небольшой по снижению дисконта, долларов пять", — заявил Новак в интервью "Бизнес-ФМ", пояснив, что это зависит от увеличившейся стоимости перевозок.

Новак добавил, что уменьшение дисконта говорит о снижении рисков, связанных с поставками российской нефти.

По его словам, в начале года этот дисконт из-за эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов в Европу составлял 35-38 долларов за баррель, но сейчас это 11-12 долларов. Новак также отметил ранее в интервью "RT Арабик" что это означает, что поставки стабилизировались, и были достигнуты договоренности с дружественными странами о новых рынках.