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2023
https://1prime.ru/oil/20231013/841975457.html
Новак оценил потенциал снижения дисконта на российскую нефть
Нефть
Новости
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Потенциал снижения разницы цен на мировом рынке между нефтью из России, марки Urals, и основных мировых марок — еще максимум 5 долларов за баррель от текущих 11-12 долларов,... ПРАЙМ, 13.10.2023
нефть, энергетика, новости, россия, александр новак, дисконт цен на нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Потенциал снижения разницы цен на мировом рынке между нефтью из России, марки Urals, и основных мировых марок — еще максимум 5 долларов за баррель от текущих 11-12 долларов, считает вице-премьер РФ Александр Новак.
"Потенциал остался небольшой по снижению дисконта, долларов пять", — заявил Новак в интервью "Бизнес-ФМ", пояснив, что это зависит от увеличившейся стоимости перевозок.
Новак добавил, что уменьшение дисконта говорит о снижении рисков, связанных с поставками российской нефти.
По его словам, в начале года этот дисконт из-за эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов в Европу составлял 35-38 долларов за баррель, но сейчас это 11-12 долларов. Новак также отметил ранее в интервью "RT Арабик" что это означает, что поставки стабилизировались, и были достигнуты договоренности с дружественными странами о новых рынках.