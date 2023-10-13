МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. "Газпром нефть" в 2023 году прогнозирует объемы переработки на уровне 2022 года, возможны только незначительные отклонения, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков в кулуарах РЭН. Новак оценил потенциал снижения дисконта на российскую нефть

"Она (переработка — ред.) будет соответствовать переработке прошлого года. Если будут отклонения, то незначительные. Что касается моторных топлив, то объем их производства даже увеличен", — ответил он на вопрос о прогнозе по переработке нефти.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.