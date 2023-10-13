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2023
https://1prime.ru/oil/20231013/841976966.html
"Газпром нефть" ожидает объемы переработки на уровне 2022 года
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"Газпром нефть" в 2023 году прогнозирует объемы переработки на уровне 2022 года, возможны только незначительные отклонения, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков в... ПРАЙМ, 13.10.2023
нефть, энергетика, макроэкономика, экономика, новости, россия, "газпром нефть", переработка нефти
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. "Газпром нефть" в 2023 году прогнозирует объемы переработки на уровне 2022 года, возможны только незначительные отклонения, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков в кулуарах РЭН.
"Она (переработка — ред.) будет соответствовать переработке прошлого года. Если будут отклонения, то незначительные. Что касается моторных топлив, то объем их производства даже увеличен", — ответил он на вопрос о прогнозе по переработке нефти.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.