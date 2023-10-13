МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. "Газпром нефть", Минэнерго и Минпромторг России подписали дорожную карту развития отечественного оборудования для бурения и добычи углеводородов на суше, говорится в пресс-релизе компании. В "Газпром нефти" прокомментировали послабления запрета на экспорт топлива

"Документ определяет конкретные шаги по реализации соответствующего соглашения компании с правительством РФ. Дорожная карта подписана на полях Российской энергетической недели заместителем министра энергетики Павлом Сорокиным, заместителем министра промышленности и торговли Михаилом Ивановым и заместителем генерального директора "Газпром нефти" по разведке и добыче Вадимом Яковлевым", — говорится в сообщении.

Дорожная карта обозначает этапы развития 19 направлений импортозамещения оборудования для бурения и добычи углеводородов на суше до 2030 года. К числу приоритетных задач относится создание комплекса для гидроразрыва пласта, высокотехнологичного бурового оборудования, систем телеметрии и новых материалов.

Одной из ключевых задач реализации дорожной карты является создание механизма предоставления субсидий разработчикам технологий со стороны государства и иные меры поддержки.

В сентябре 2023 года правительство России и "Газпром нефть" договорились объединить усилия в развитии отечественного оборудования для бурения и добычи углеводородов на суше. Соответствующий документ был подписан на промышленно-энергетическом форуме в Тюмени. Соглашение предусматривает возможность участия в реализации проектов российских нефтяных компаний и других организаций, которые заинтересованы в развитии отечественных технологий для нефтегазовой отрасли.