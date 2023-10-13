МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Венгрия не намерена снижать объемы нефти, закупаемые у России, несмотря на подъем платы за транзит, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Сийярто оценил уровень международного сотрудничества в атомной сфере

По его словам Венгрия выступает за диверсификацию источников нефти, но нужный основной объем можно получить только из России.

В Венгрии также надеются, что Украина больше не поднимет плату за транзит нефти по нефтепроводу "Дружба".

"Это (подъем тарифов за транзит) точно не хорошие новости, потому что нам приходится платить больше за нефть, а кому нравится платить больше, верно? Было бы лучше, если бы они не подняли тариф за транзит, но поскольку нефтепровод находится на территории Украины, мы как бы зависим от их решений. Мы надеемся, что они больше не примут решений о дополнительном подъеме (платы)", — заявил Сийярто журналистам на полях форума "Российская энергетическая неделя".