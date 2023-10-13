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2023
https://1prime.ru/oil/20231013/841979658.html
Сийярто заявил о намерении продолжать закупать российскую нефть
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Венгрия не намерена снижать объемы нефти, закупаемые у России, несмотря на подъем платы за транзит, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер... ПРАЙМ, 13.10.2023
нефть, энергетика, экономика, новости, нефть, россия, венгрия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Венгрия не намерена снижать объемы нефти, закупаемые у России, несмотря на подъем платы за транзит, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По его словам Венгрия выступает за диверсификацию источников нефти, но нужный основной объем можно получить только из России.
В Венгрии также надеются, что Украина больше не поднимет плату за транзит нефти по нефтепроводу "Дружба".
"Это (подъем тарифов за транзит) точно не хорошие новости, потому что нам приходится платить больше за нефть, а кому нравится платить больше, верно? Было бы лучше, если бы они не подняли тариф за транзит, но поскольку нефтепровод находится на территории Украины, мы как бы зависим от их решений. Мы надеемся, что они больше не примут решений о дополнительном подъеме (платы)", — заявил Сийярто журналистам на полях форума "Российская энергетическая неделя".