МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Некоторые сценарии эскалации конфликта на Ближнем Востоке грозят ростом мировых цен на нефть в четыре раза, то есть примерно до 400 долларов за баррель сорта Brent, заявил РИА Новости управляющий директор компании ООО "Русэнергопроект" Максим Канищев. Новак усомнился в возможной отмене потолка цен на нефть из России

"В 1973 году, в похожей ситуации, в ходе войны Израиля с Сирией и Египтом, все арабские страны-производители нефти, в том числе Ирак, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ, ввели эмбарго на поставку нефти странам, поддержавшим Израиль, в том числе США, Великобритании и Канаде. Результатам этого стал четырехкратный рост стоимости нефти и крупнейший энергетический кризис", — сказал эксперт.

"Если аппроксимировать эту ситуацию на текущий день, при таком сценарии арабские санкции для США и Европы придут к тому, что цена в 400 долларов за баррель будет считаться привлекательной. Безусловно, это разрушит полностью экономику и США, и ЕС", — добавил Канищев.

По его словам, ни у США, ни у Евросоюза нет источников для замещения такого выпадающего объема, а американские стратегические запасы нефти на минимальной отметке. Эксперт уверен, что в ситуации эмбарго производство, транспорт в западных странах просто остановятся.

"Невозможно прогнозировать, насколько этот сценарий реален, но сами ожидания уже толкают цены на нефть вверх, и чем дольше будет длиться конфликт, тем сильнее будет это влияние", — резюмировал он.