МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Россия и Венесуэла совместно обеспечивают здоровый баланс спроса и предложения на мировом рынке нефти, в том числе сотрудничая в рамках ОПЕК+ и Форума стран-экспортеров газа, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе заседания межправкомиссии двух стран. Эксперт ждет резкого подорожания нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке

"Отмечаем важность продолжения совместной работы по стабилизации мирового рынка энергоносителей, в том числе в формате ОПЕК+ и Форума стран-экспортеров газа. Что особенно важно в условиях попыток западных стран использовать спрос на энергоресурсы в качестве инструмента политического давления. Наш солидарной подход является определяющим фактором обеспечения здорового баланса спроса и предложения на рынке нефти, поддержания инвестпривлекательности отрасли и противодействия спекулятивным настроениям", — сказал Новак.

Заседание межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня проходит в понедельник в Москве.