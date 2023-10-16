2023-10-16T11:09:08+03:00
2023-10-16T11:09:08+03:00
2023-10-16T11:09:08+03:00
2023
https://1prime.ru/oil/20231016/841990931.html
Новак назвал страны, создающие баланс спроса и предложения на рынке нефти
Нефть
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Россия и Венесуэла совместно обеспечивают здоровый баланс спроса и предложения на мировом рынке нефти, в том числе сотрудничая в рамках ОПЕК+ и Форума стран-экспортеров газа,... ПРАЙМ, 16.10.2023
нефть, энергетика, новости, россия, венесуэла, нефтяной рынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Россия и Венесуэла совместно обеспечивают здоровый баланс спроса и предложения на мировом рынке нефти, в том числе сотрудничая в рамках ОПЕК+ и Форума стран-экспортеров газа, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе заседания межправкомиссии двух стран.
"Отмечаем важность продолжения совместной работы по стабилизации мирового рынка энергоносителей, в том числе в формате ОПЕК+ и Форума стран-экспортеров газа. Что особенно важно в условиях попыток западных стран использовать спрос на энергоресурсы в качестве инструмента политического давления. Наш солидарной подход является определяющим фактором обеспечения здорового баланса спроса и предложения на рынке нефти, поддержания инвестпривлекательности отрасли и противодействия спекулятивным настроениям", — сказал Новак.
Заседание межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня проходит в понедельник в Москве.