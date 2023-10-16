МОСКВА, 16 окт —ПРАЙМ. Венесуэльская компания Petróleos de Venezuela (PDVSA) возобновила пять совместных предприятий с российскими компаниями, также республика будет осуществлять ряд проектов с "Газпромом", сообщил министр народной власти по нефти Венесуэлы и президент PDVSA Педро Тельечеа. Венесуэла осудила распределение нефтяных месторождений Гайаной

"Венесуэла благодарна за интерес российских предприятий к развитию торговли различными видами сырья и расходниками для нефтегазовой отрасли и нефтехимической. Среди прочего, была возобновлена деятельность пяти совместных предприятий с компанией PDVSA, и есть ряд других проектов, которые мы будем реализовывать с компанией "Газпром", — заявил Тельечеа в ходе пленарного заседания межправительственной комиссии России и Венесуэлы.

Также республика активно работает над геологическим изучением своей территории с целью дальнейшего развития нефтегазовой добычи. По словам министра народной власти Теллечеа, в ближайшее время 40 молодых венесуэльцев начнут обучение в Российском государственном университете нефти и газа имени И.М. Губкина.

В Москве проходит межправительственная российско-венесуэльская комиссия под председательством вице-премьера России Александра Новака и министра народной власти по нефти Боливарианской республики Венесуэла Педро Тельечеа, в рамках которой обсуждаются дальнейшие перспективы сотрудничества между двумя странами.