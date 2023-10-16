МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Россия и Венесуэла наметили пути дальнейшего сотрудничества и увеличения добычи нефти, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. Россия и Венесуэла увеличат долю расчетов в нацвалютах

"Успешно реализуются совместные проекты в области добычи нефти. И мы наметили здесь пути дальнейшего развития сотрудничества и увеличения объемов добычи", — сказал он по итогам межправкомиссии России и Венесуэлы.

Семнадцатая межправительственная российско-венесуэльская комиссия проходит в понедельник в Москве под председательством вице-премьера РФ Александра Новака и министра народной власти по нефти Боливарианской республики Венесуэла, президента PDVSA Педро Тельечеа.

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Совместные предприятия России и Венесуэлы перевыполняют план по добыче нефти на 16%, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"У них (у Венесуэлы — ред.) задача по наращиванию добычи. Предприятия работают, перевыполняют план, эти пять совместных предприятий. Сейчас на 16% перевыполнение", — сказал Новак по итогам российско-венесуэльской межправительственной комиссии.

По словам вице-премьера, добыча нефти совместными предприятиями России и Венесуэлы в прошлом году составила 35 миллионов баррелей, а в этом году будет больше.