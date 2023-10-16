МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Применение экспортной цены на нефть вместо цены на нефть марки Urals в макропрогнозе Минэкономразвития РФ на 2024-2026 годы требует обоснования, говорится в заключении Счетной палаты на проект федерального бюджета на 2024 год и на плановый‌ период 2025 и 2026 годов. Новак назвал страны, создающие баланс спроса и предложения на рынке нефти

В показателях исходных условий в прогнозе впервые представлена не цена на нефть марки Urals, а экспортная цена на российскую нефть, которая на всем прогнозном горизонте сохраняется на относительно высоком уровне – 63,4 доллара за баррель в 2023 году, 71,3 доллара в 2024 году, 70,1 и 70,0 доллара за баррель в 2025 и 2026 годах, обращают внимание в Счетной палате.

"Использование в прогнозе экспортной цены на российскую нефть требует обоснования метода расчета и уточнения, как данный показатель взаимно увязан с ценой на нефть марки "Юралс", которую должен использовать Минфин России для расчета нефтегазовых доходов, а также с нормативными правовыми актами, регламентирующими процесс формирования федерального бюджета, в частности, с Бюджетным кодексом Российской Федерации", — считают аудиторы.

При этом, по их словам, Банк России в своем прогнозе по-прежнему использует цену на нефть марки Urals, тогда как в прогнозе Минэкономразвития России используется экспортная цена на российскую нефть. "В результате исходные условия функционирования российской экономики в прогнозе Банка России и Минэкономразвития России несопоставимы", — констатируют в контрольном ведомстве.

ЦЕНА URALS

Также Счетная палата видит риски среднегодовой цены нефти марки Urals ниже 60 долларов за баррель, предусмотренных в качестве планки отсечения для пополнения бюджета в законопроекте, корректирующем бюджетное правило. Эксперт ждет резкого подорожания нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке

Сейчас Бюджетный кодекс определяет объем базовых нефтегазовых доходов бюджета в абсолютном выражении — 8 триллионов рублей с дальнейшей ежегодной индексацией на 4% начиная с 2026 года. Доходы сверх этой суммы должны направляться в ФНБ. Законопроект кабмина № 448564-8, принятый Госдумой в первом чтении, предусматривает корректировку бюджетного правила — переход к определению базовых нефтегазовых доходов исходя из базовой цены на нефть в 60 долларов за баррель с ежегодной индексацией на 2% начиная с 2027 года.

Как отмечают аудиторы, в пояснительной записке к законопроекту не содержится обоснований необходимости корректировки конструкции бюджетного правила, а также величины базовых цен, в частности, на нефть.

"Основываясь на данных о цене на нефть марки "Юралс", Счетная палата полагает целесообразным отметить наличие рисков недостижения уровня 60 долларов США за баррель. Так, только за последние 10 лет среднегодовая цена на нефть марки "Юралс" опускалась ниже 60 долларов США за баррель в 2015‒2017 годы и в 2020 году на фоне кризисов", — обращают внимание в Счетной палате.

"Полагаем целесообразным также отметить, что при уточнении бюджетного правила в 2016 году базовая цена на нефть была определена в 40 долларов США за баррель начиная с 2017 года. При этом среднее фактическое значение цены на нефть марки "Юралс" за 10 лет (с 2007 по 2016 годы) составляло 82 доллара США за баррель. Законопроектом № 448564-8 с 2024 года базовая цена на нефть определена на уровне 60 долларов США за баррель и среднее фактическое значение цены на нефть марки "Юралс" за 10 лет (с 2014 по 2023 годы) составляет всего 63,1 доллара США за баррель", — добавляют аудиторы.