МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Средняя цена нефти Urals с 15 сентября по 14 октября составила 83,35 доллара за баррель при котировке North Sea Dated (Brent датированный) 93,43 доллара за баррель; таким образом, дисконт на российскую нефть за этот период составил в среднем 10,08 доллара за баррель, следует из данных Минфина России.

"Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 сентября по 14 октября 2023 года составила 83,35 доллара за баррель, или 608,4 доллара за тонну. Цена нефти North Sea Dated за этот период — 93,43 доллара", уточняется в сообщении в телеграм-канале министерства.

Месяцем ранее средняя цена нефти Urals составляла 77,03 доллара за баррель, а стоимость нефти North Sea Dated за этот период — 88,61 доллара, то есть скидка достигала 11,58 доллара за баррель. Российская нефть за отчетный период подорожала на 8,2 процентов.

Котировка North Sea Dated рассчитывается на основе цены пяти североморских сортов нефти, в том числе Brent.