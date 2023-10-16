МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Венесуэльская PDVSA возобновила пять совместных предприятий с российскими компаниями, также республика будет реализовывать ряд проектов с "Газпромом", сообщил министр народной власти по нефти Венесуэлы и президент PDVSA Педро Тельечеа. Россия и Венесуэла наметили пути по наращиванию добычи нефти

"Венесуэла благодарна за интерес российских предприятий к развитию торговли различными видами сырья и расходниками для нефтегазовой отрасли и нефтехимической. Среди прочего, была возобновлена деятельность пяти совместных предприятий с компанией PDVSA, и есть ряд других проектов, которые мы будем реализовывать с компанией "Газпром", — сказал Тельечеа в ходе пленарного заседания межправительственной комиссии России и Венесуэлы.

Кроме того, по его словам, республика работает над развитием геологических исследований и геологоразведки, чтобы и дальше добывать нефть и газ на своей территории.

"У нас существенный прогресс с компанией "Газпром" в том, что касается добычи газа в Венесуэле", — ответил он журналистам на вопрос, какие проекты с "Газпромом" реализуются в республике.

Также в ходе выступления на заседании министр рассказал, что уже в ближайшее время в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина начнут учиться 40 молодых венесуэльцев.

Семнадцатая межправительственная российско-венесуэльская комиссия проходит в понедельник в Москве под председательством вице-премьера РФ Александра Новака и министра народной власти по нефти Боливарианской республики Венесуэла и президента PDVSA Педро Тельечеа.