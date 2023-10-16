МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть до 2035 будут находиться около 100 долларов за баррель, заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью журналисту Марине Ким. Новак усомнился в возможной отмене потолка цен на нефть из России

Отвечая на вопрос, какой можно дать прогноз по цене нефти к 2035 году, Новак ответил: "Это невозможно спрогнозировать на несколько месяцев вперед, а вы предлагаете на 10 лет вперед спрогнозировать". Кадры интервью были показаны в эфире телеканала "СоловьевLIVE".

"Если взять, например, 10 лет назад открутить, 2013 год или 2012 год, в то время цены были в районе 100 долларов за баррель. Сейчас мы живем в 2023 году, они практически близко к этому. Были 95 сейчас, между 85 и 90, да. То есть я думаю, что если пролонгировать так, с точки зрения математики, то плюс-минус 100 долларов так и должно быть", — продолжил вице-премьер.

Ранее Министерство финансов России заявляло, что цены на нефть Urals составляли 83,35 доллара за баррель при котировке North Sea Dated (Brent датированный) 93,43 доллара за баррель.

Согласно данным торгов, стоимость "черного золота" в мире 16 октября падает в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Фьючерсы на нефть марки Brent снижались на 0,34%, до 90,58 доллара за баррель, фьючерсы на WTI — на 0,21%, до 86,17 доллара.