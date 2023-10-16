МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Экспорт нефти из Саудовской Аравии в августе упал до самого низкого за 28 месяцев уровня. Темпы экспорта при этом замедлялись пятый месяц подряд. Об этом свидетельствуют представленные в понедельник данные Совместной инициативы по нефтяной статистике (JODI). Новак назвал примерную стоимость барреля нефти до 2035 года

Экспорт нефти из королевства в августе уменьшился на 7,1% по сравнению с предыдущим месяцем, до 5,58 млн баррелей в день с 6,01 млн баррелей в день в июле. Этот показатель стал самым низким с апреля 2021 года.

Добыча нефти в Саудовской Аравии в августе снизилась на 95 000 баррелей в день по сравнению с июлем, до 8,92 млн баррелей в день. Коммерческие запасы выросли на 4,16 млн баррелей, до 150,89 млн баррелей.

Саудовские НПЗ перерабатывали в августе 2,53 млн баррелей нефти в день, что на 2 900 баррелей в день меньше июльского показателя. Использование нефти для энергогенерации увеличилось на 134 000 баррелей в день, до 726 000 баррелей в день. Экспорт нефтепродуктов в августе вырос на 182 000 баррелей в день, до 1,33 млн баррелей в день.

JODI получает ежемесячные экспортные данные от Эр-Рияда и других участников Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), а затем публикует их на своем веб-сайте.

В то же время Саудовская Аравия повысила официальные цены реализации своей нефти марки Arab light азиатским покупателям в ноябре. Цены реализации увеличиваются пятый месяц подряд.