Глава Saudi Aramco: добыча нефти может быть увеличена в течение пары недель
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Главный исполнительный директор Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что компания при необходимости способна увеличить добычу нефти в течение пары недель на фоне роста спроса, передает агентство Рейтер.
"Saudi Aramco способна нарастить мощности по добыче нефти "за пару недель", если это потребуется, поскольку мировой спрос продолжает расти", — пишет агентство со ссылкой на Нассера.
По его словам, мировой спрос на нефть составит 103 миллиона баррелей в сутки во второй половине этого года, а резервные производственные мощности компании в настоящее время составляют три миллиона баррелей в сутки, или около трех процентов мирового спроса.
Как заявил Нассер, Aramco привержена своим планам по увеличению мощностей по добыче нефти с сегодняшних 12 миллионов баррелей в сутки до 13 миллионов к 2027 году.
Ранее в октябре ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2023 году, прогнозируя увеличение на 2,4 миллиона баррелей в сутки, до 102,1 миллиона баррелей в сутки. В следующем году спрос может вырасти еще на 2,2 миллиона баррелей в сутки, ожидают в организации. При этом Международное энергетическое агентство полагает, что мировой спрос на нефть в 2023 году увеличится на 2,3 миллиона баррелей в сутки, до 101,9 миллиона баррелей в сутки.
Saudi Aramco – национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.
https://1prime.ru/oil/20231017/842004809.html