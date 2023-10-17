МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Главный исполнительный директор Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что компания при необходимости способна увеличить добычу нефти в течение пары недель на фоне роста спроса, передает агентство Рейтер. Саудовская Аравия пересмотрит объем добровольного сокращения нефтедобычи

"Saudi Aramco способна нарастить мощности по добыче нефти "за пару недель", если это потребуется, поскольку мировой спрос продолжает расти", — пишет агентство со ссылкой на Нассера.

По его словам, мировой спрос на нефть составит 103 миллиона баррелей в сутки во второй половине этого года, а резервные производственные мощности компании в настоящее время составляют три миллиона баррелей в сутки, или около трех процентов мирового спроса.

Как заявил Нассер, Aramco привержена своим планам по увеличению мощностей по добыче нефти с сегодняшних 12 миллионов баррелей в сутки до 13 миллионов к 2027 году.

Ранее в октябре ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2023 году, прогнозируя увеличение на 2,4 миллиона баррелей в сутки, до 102,1 миллиона баррелей в сутки. В следующем году спрос может вырасти еще на 2,2 миллиона баррелей в сутки, ожидают в организации. При этом Международное энергетическое агентство полагает, что мировой спрос на нефть в 2023 году увеличится на 2,3 миллиона баррелей в сутки, до 101,9 миллиона баррелей в сутки.

Saudi Aramco – национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.