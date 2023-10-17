МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. США ввели санкции против двух компаний, транспортирующих российскую нефть по цене выше 60 долларов за баррель, сообщила обозреватель "РИА Новости" Наталья Дембинская. Эксперт: G7 не сможет заставить потолок цен на нефть работать лучше

Санкции ввели против двух компаний — из Турции и ОАЭ. Эксперты полагают, что эти санкции не смогут по-настоящему повлиять на рынок, так как все риски были заранее просчитаны.

Россия успешно обходит ограничения, продавая нефть по ценам, близким к международному уровню. Европейский Союз отказался от соблюдения ценовых ограничений на российскую нефть, поскольку они практически невозможны. Таким образом, экспортные доходы Москвы продолжают расти, в то время как Старый Свет совершает сделки по рыночной стоимости через третьих лиц, отмечает обозреватель.

Введение санкций против двух компаний не сможет изменить сложившуюся ситуацию на рынке, так как транспортные компании могут просто зарегистрировать новые фирмы и продолжить бизнес. Кроме того, разбалансировка мирового рынка неизбежна, если прекратятся поставки российской нефти из-за американских санкций, то это приведет к росту мировых цен.

"В Евросоюзе даже не выполнили обязательство пересматривать потолок каждые два месяца, гарантируя, что он ниже рынка. Это явный признак того, что механизм не действует", — заявляют в финском независимом Центре исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA).

В июле США объявили, что намерены использовать "мягкое принуждение". В итоге, Вашингтон ввел санкции против двух компаний, транспортирующих российскую нефть. Целью является запугать рынок, так как существует отдельный теневой флот, который перевозит подсанкционную нефть, в том числе российскую, венесуэльскую и иранскую, заключает обозреватель.