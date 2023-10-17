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2023-10-17T15:52:00+03:00
2023
https://1prime.ru/oil/20231017/842005154.html
Морские поставки российской нефти растут на фоне санкций, пишет СМИ
Нефть
Новости
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https://россиясегодня.рф
Объемы экспорта российской нефти по морю достигли максимума за последние три месяца, пишет издание Bloomberg. Спустя семь дней после введения санкций со стороны США в отношении... ПРАЙМ, 17.10.2023
нефть, энергетика, новости, россия, максимум, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Объемы экспорта российской нефти по морю достигли максимума за последние три месяца, пишет издание Bloomberg.
Спустя семь дней после введения санкций со стороны США в отношении танкеров, перевозящих российскую нефть, из российских портов было отгружено около 3,51 миллиона баррелей нефти в сутки. Это на 285 тысяч баррелей больше, чем за предыдущую неделю, отмечает издание.
Увеличение объемов произошло благодаря увеличению черноморских поставок и восстановлению объемов поставок из порта в Мурманске после спада на предыдущей неделе.
Рост поставок произошел после нескольких месяцев соблюдения соглашения с Саудовской Аравией о недопущении баррелей на мировой рынок, заключает издание.