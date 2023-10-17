МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Объемы экспорта российской нефти по морю достигли максимума за последние три месяца, пишет издание Bloomberg. Россия возобновила поставки нефти в Бразилию

Спустя семь дней после введения санкций со стороны США в отношении танкеров, перевозящих российскую нефть, из российских портов было отгружено около 3,51 миллиона баррелей нефти в сутки. Это на 285 тысяч баррелей больше, чем за предыдущую неделю, отмечает издание.

Увеличение объемов произошло благодаря увеличению черноморских поставок и восстановлению объемов поставок из порта в Мурманске после спада на предыдущей неделе.

Рост поставок произошел после нескольких месяцев соблюдения соглашения с Саудовской Аравией о недопущении баррелей на мировой рынок, заключает издание.