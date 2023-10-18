МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром растут на 2%, цена марки Brent поднималась выше 92 долларов впервые со 2 октября, инвесторы обращают внимание на геополитические риски, оценивая также данные Американского института нефти (API) по запасам в США, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 7.49 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,07%, до 91,76 доллара за баррель, ранее цена поднималась максимально до 92,19 доллара, таким образом, преодолев отметку в 92 доллара впервые со 2 октября. Стоимость декабрьских фьючерсов на WTI увеличивалась на 2,32%, до 87,42 доллара.

Внимание трейдеров по-прежнему обращено в сторону ситуации на Ближнем Востоке. Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга. Рынки опасаются, что в конфликт могут быть втянуты другие страны, например, Иран, что может угрожать поставкам нефти.

"Очевидно, что расширение конфликта приведет к увеличению рисков для предложения на рынке, который и без того является очень дефицитным. Наиболее непосредственный риск предложения, вероятно, сохраняется вокруг иранской нефти", — полагает глава отдела сырьевой стратегии ING Groep NV в Сингапуре Уоррен Паттерсон (Warren Patterson), которого цитирует агентство Блумберг.

Инвесторы обратили внимание и на данные API, опубликованные в ночь на среду. Согласно оценке института, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 13 октября опустились на 4,4 миллиона баррелей. Официальные данные опубликует минэнерго США позднее в среду, аналитики ждут снижения на 0,3 миллиона баррелей.