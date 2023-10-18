МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Экспортерам следует ввести эмбарго на импорт нефти в Израиль и провести суд над Тель-Авивом за его "военные преступления" против палестинского народа в секторе Газа, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. Удар по больнице в Газе нанес не Израиль, заявил Байден

"Министр иностранных дел Ирана также призвал к введению эмбарго на экспорт нефти Израилю, созданию суда по военным преступлениям и созданию архивного центра документов о военных преступлениях Израиля при помощи Секретариата Организации Исламского Сотрудничества (ОИС)", — сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа 17 октября подверглась атаке. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них — женщины и дети. Стороны конфликта возложили вину друг на друга: в Палестине заявили, что удар нанесли израильские самолеты, а в Израиле — что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Израильские военные начали массированные бомбардировки сектора Газа, вынуждая жителей анклава уходить из северной части на юг. По данным арабских СМИ, Египет и Иордания стали подвергаться сильному давлению со стороны Запада, требующего обустроить для них лагеря на своей территории.