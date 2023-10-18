2023-10-18T14:49:41+03:00
2023-10-18T14:49:41+03:00
2023-10-18T14:49:41+03:00
2023
https://1prime.ru/oil/20231018/842016326.html
ОПЕК прокомментировала запрос Ирана ввести нефтяное эмбарго против Израиля
Нефть
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ОПЕК+ не планирует проводить внеочередную встречу или предпринимать какие-либо срочные меры после призыва Ирана прекратить поставки нефти в адрес Израиля и ввести ряд других... ПРАЙМ, 18.10.2023
нефть, энергетика, экономика, новости, опек, иран, израиль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. ОПЕК+ не планирует проводить внеочередную встречу или предпринимать какие-либо срочные меры после призыва Ирана прекратить поставки нефти в адрес Израиля и ввести ряд других санкций против этой страны, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в альянсе.
"ОПЕК+ не планирует проводить внеочередное заседание или предпринимать какие-либо немедленные действия после того, как министр иностранных дел Ирана призвал членов Организации исламского сотрудничества ввести нефтяное эмбарго и другие санкции против Израиля", — сообщает агентство, но не приводит цитаты источников.
Ранее в среду Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан призвал ввести эмбарго на поставки нефти Израилю, а также провести суд над Тель-Авивом за его "военные преступления" против палестинского народа в секторе Газа.
Плановая встреча всех министров ОПЕК+ ожидается 26 ноября в Вене.