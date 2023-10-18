МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Потенциальное эмбарго на поставки нефти Израилю со стороны стран Ближнего Востока может затронуть всю произраильскую коалицию, включая США и Евросоюз, и приведет к коллапсу экономики западных стран, заявил РИА Новости управляющий директор компании ООО "Русэнергопроект" Максим Канищев. ОПЕК прокомментировала запрос Ирана ввести нефтяное эмбарго против Израиля

Ранее в среду глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан призвал ввести эмбарго на поставки нефти Израилю, а также провести суд над Тель-Авивом за его "военные преступления" против палестинского народа в секторе Газа.

"Потенциально эмбарго может распространиться на всю про-израильскую коалицию, включая США и страны Евросоюза. В 1973 году, в похожей ситуации, в ходе войны Израиля с Сирией и Египтом, все арабские страны — производители нефти, в том числе Ирак, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия, Ливия и ОАЭ, ввели эмбарго на поставку нефти странам, поддержавшим Израиль, в том числе США, Великобритании и Канаде. Результатом этого стал четырехкратный рост стоимости нефти и крупнейший энергетический кризис", — прокомментировал Канищев.

По словам эксперта, чтобы решить проблему с выпадением поставок нефти Ближнего Востока, США будут наращивать добычу внутри и, скорее всего, временно снимут санкции с Венесуэлы, чтобы обеспечить себя "черным золотом". Евросоюз, в свою очередь будет просить своих основных текущих поставщиков, Норвегию и Казахстан, нарастить поставки. Возможно, считает Канищев, речь зайдет об ослаблениях санкций для российской нефти, но останется вопрос, согласится ли Россия компенсировать поставки Ближнего Востока.

"Однако, это не поможет исправить ситуацию сразу. Нарастить добычу мгновенно невозможно – это вопрос, в лучшем случае, месяцев. Нефтяной голод на такой период приведёт к коллапсу экономики как ЕС, так и США. Остановятся предприятия, коммерческие перевозки, авиатранспорт. Инфляция побьёт многомесячные рекорды. Обслуживание госдолга США станет для них не просто самой большой строчкой в расходах страны, а катастрофической ямой", — добавил Канищев.

Эксперт отметил, что в ситуации эмбарго мировые цены на нефть могут разогнаться до 400 долларов за баррель. При этом, заключил он: "Каждая угроза даже без реализации толкает цены на нефть вверх". После призывов Ирана к нефтяному эмбарго цены на Brent росли почти на 3%, превышая 92 доллара за баррель. По состоянию на 16.30 мск котировки демонстрируют рост на 1,4%, держатся около 91,2 доллара за баррель.