ВАШИНГТОН, 19 окт — ПРАЙМ. США разрешили некоторые операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы и взаимодействие с золотодобывающей компанией, сообщил американский минфин. США и Венесуэла согласовали сделку по ослаблению санкций, пишут СМИ

"Выпущена генлицензия сроком на шесть месяцев, временно разрешающая операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы", — сообщает минфин.

В сообщении говорится, что действие генлицензии будет продолжено, если Венесуэла исполнит обязательства по проведению выборов.

Другая генлицензия разрешает взаимодействие с государственной золотодобывающей компанией Minerven, говорится в сообщении.

Также минфин снимет вторичный запрет на торговлю некоторыми суверенными облигациями, а также долговыми обязательствами и акциями PDVSA, сообщает минфин.