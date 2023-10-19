2023-10-19T01:49:00+03:00
2023-10-19T01:51:48+03:00
2023-10-19T01:49:00+03:00
2023
https://1prime.ru/oil/20231019/842020332.html
США разрешили часть операций с нефтегазовым сектором Венесуэлы
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
США разрешили некоторые операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы и взаимодействие с золотодобывающей компанией, сообщил американский минфин. "Выпущена генлицензия сроком на... ПРАЙМ, 19.10.2023
нефть, энергетика, новости, газ, сша, венесуэла, нефть, санкции
https://cdnn.1prime.ru/images/84187/34/841873418.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84187/34/841873418.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84187/34/841873417.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84187/34/841873417.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84187/34/841873405.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84187/34/841873405.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20231016/841996121.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 19 окт — ПРАЙМ. США разрешили некоторые операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы и взаимодействие с золотодобывающей компанией, сообщил американский минфин.
"Выпущена генлицензия сроком на шесть месяцев, временно разрешающая операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы", — сообщает минфин.
В сообщении говорится, что действие генлицензии будет продолжено, если Венесуэла исполнит обязательства по проведению выборов.
Другая генлицензия разрешает взаимодействие с государственной золотодобывающей компанией Minerven, говорится в сообщении.
Также минфин снимет вторичный запрет на торговлю некоторыми суверенными облигациями, а также долговыми обязательствами и акциями PDVSA, сообщает минфин.