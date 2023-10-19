ПЕКИН, 19 окт — ПРАЙМ. Россия в 2023 году уже поставила Китаю более 75 миллионов тонн нефти, что на 25% больше, чем в 2022 году за тот же период, следует из заявления главы "Роснефти", ответственного секретаря комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игоря Сечина.

"Важнейшим направлением сотрудничества между нашими странами является энергетика. По итогам восьми месяцев 2023 года Россия стала главным поставщиком нефти в Китай, опередив Саудовскую Аравию. В этом году в Китай уже поставлено более 75 миллионов тонн российской нефти, что на 25% больше, чем в прошлом", — сказал Сечин, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме в Пекине.

Россия в 2022 году увеличила экспорт нефти в Китай на 28%, до 89 миллионов тонн, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2023 заявлял, что поставки по итогам текущего года вырастут на 15% и превысят 100 миллионов тонн.

БЕЗОПАСНЫЕ ПОСТАВКИ

Российская нефть поступает в Китай по нефтепроводу Восточная Сибирь – Тихий Океан (ВСТО), в контексте событий на Ближнем Востоке важно отметить безопасность поставок из России, заявил Сечин.

"В контексте событий, происходящих сейчас на Ближнем Востоке, важно отметить безопасность поставок российской нефти в КНР. Эта нефть поступает по нефтепроводу ВСТО, который в текущей ситуации представляется нам гораздо более надежным каналом транспортировки по сравнению с танкерными перевозками через Ормузский пролив или Суэцкий канал ввиду растущей геополитической нестабильности этих регионов", – сказал он.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как Израиль 7 октября подвергся ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Поток Аль-Аксы". Бойцы организации также проникли в приграничные районы на юге страны. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.

Накануне глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан призвал ввести эмбарго на поставки нефти и ряд других санкций против Израиля.

В четверг в Пекине открылся Пятый Российско-Китайский энергетический бизнес-форум. Мероприятие проводится ежегодно с 2018 года. Форум проходит под эгидой комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и Государственного энергетического управления КНР, соорганизаторами являются "Роснефть" и китайская CNPC.