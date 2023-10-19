МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Венесуэла, вероятно, в ближайшие два года в условиях ослабления санкций США сможет нарастить добычу на 170-200 тысяч баррелей в сутки, примерно до 900 тысяч баррелей, чтобы вернуться к уровню до введения ограничений в 2,4 миллиона баррелей в сутки, нужно вложить миллиарды долларов, следует из заявления РИА Новости аналитика ФГ "Финам" Александра Потавина. США ввели санкции за нарушение ценового потолка на нефть из России

Эксперт напомнил, что с середины 2019 года Венесуэла добывала 500-700 тысяч баррелей нефти в сутки. С середины 2023 года она начала увеличивать объемы, и добыча приблизилась к 780 тысячам баррелей. При этом, до введения американских санкций в 2017 году, страна добывала в районе 2,4 миллиона баррелей.

"Ожидается, что в ближайшие два года объем добычи нефти в Венесуэле вырастет на 170-200 тысяч баррелей в сутки, поскольку США разрешили работу в стране совместным предприятиям с американскими компаниями Chevron, Eni, Repsol", — сказал Потавин.

"Для более значительного наращивания добычи нужны значительные инвестиции. Чтобы снова выйти на прежние объемы добычи, необходимо вкладывать миллиарды долларов на замену инфраструктуры нефтеперерабатывающих заводов, перерабатывающих станций и установок для переработки сырой нефти, а также надежное энергоснабжение", — добавил он.

Ранее в четверг минфин США сообщил о выпуске генлицензии, разрешающей на шесть месяцев некоторые операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы, а также с государственной золотодобывающей компанией Minerven. Кроме того, минфин снял вторичный запрет на торговлю некоторыми суверенными облигациями, а также долговыми обязательствами и акциями PDVSA (крупнейшая нефтегазовая госкомпания Венесуэлы).

При этом ведомство уточнило, что генлицензия не разрешает предоставление услуг и товаров или инвестиций юридическим лицам, расположенным в Венесуэле, которыми частично или полностью владеют российские компании.