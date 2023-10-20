2023-10-20T07:06:00+03:00
2023-10-20T07:09:43+03:00
2023-10-20T07:06:00+03:00
2023
https://1prime.ru/oil/20231020/842032199.html
Импорт российской нефти в Китай в натуральном выражении вырос
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Китай в январе-сентябре импортировал из России почти 80 миллионов тонн нефти на более чем 43,5 миллиарда долларов, рост показателя в тоннах в годовом выражении составил 24,4%,... ПРАЙМ, 20.10.2023
нефть, энергетика, новости, китай, россия, нефть
https://cdnn.1prime.ru/images/83280/77/832807706.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83280/77/832807706.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83280/76/832807693.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83280/76/832807693.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83280/76/832807684.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83280/76/832807684.jpg
https://1prime.ru/energy/20231019/842024417.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПЕКИН, 20 окт — ПРАЙМ. Китай в январе-сентябре импортировал из России почти 80 миллионов тонн нефти на более чем 43,5 миллиарда долларов, рост показателя в тоннах в годовом выражении составил 24,4%, следует из опубликованных в пятницу главным таможенным управлением страны данных.
Так, за первые девять месяцев текущего года Китай импортировал из России более 79,9 миллиона тонн нефти на общую сумму свыше 43,56 миллиарда долларов.
Для сравнения, за аналогичный период прошлого года объем импорта составил 64,24 миллиона тонн, таким образом, рост составил 24,42%.
При этом в стоимостном выражении снижение составило 2,3%: за аналогичный период прошлого года Китай заплатил за российскую нефть 44,59 миллиарда долларов.