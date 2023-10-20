ПЕКИН, 20 окт — ПРАЙМ. Китай в январе-сентябре импортировал из России почти 80 миллионов тонн нефти на более чем 43,5 миллиарда долларов, рост показателя в тоннах в годовом выражении составил 24,4%, следует из опубликованных в пятницу главным таможенным управлением страны данных. Россия и Китай обсудили взаимодействие по поставкам энергоресурсов

Так, за первые девять месяцев текущего года Китай импортировал из России более 79,9 миллиона тонн нефти на общую сумму свыше 43,56 миллиарда долларов.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года объем импорта составил 64,24 миллиона тонн, таким образом, рост составил 24,42%.

При этом в стоимостном выражении снижение составило 2,3%: за аналогичный период прошлого года Китай заплатил за российскую нефть 44,59 миллиарда долларов.