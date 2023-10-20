МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Участники ОПЕК+ не поддаются давлению извне, это помогает стабилизировать энергорынки на фоне нефтяных санкций Запада, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев. Equinor объявил о начале добычи нефти в Северном море

"Придаем высокое значение углублению сотрудничества нефтедобывающих стран в формате ОПЕК+, который играет ключевую в обеспечении стабильности глобального нефтяного рынка. Входящие в ОПЕК+ ведущие нефтепроизводители не поддаются давлению извне. Такая линия позволяет заметно стабилизировать мировые рынки, в том числе в контексте западных манипуляций вокруг так называемого "потолка цен", — рассказал дипломат.

Нефтяное эмбарго Запада вступило в силу 5 декабря 2022 года. Страны G7, Австралия и Евросоюз ввели "потолок" цен на перевозку по морю и страхование российского "черного золота" в 60 долларов за баррель. Президент России Владимир Путин в ответ подписал указ, который запрещает с февраля текущего года поставлять нефть за рубеж по контрактам, в которых прямо или косвенно прописаны ограничения Запада.

Тем временем, по данным Минфина России, цена барреля нефти Urals в сентябре выросла до 83 долларов, а скидка на нее к мировому бенчмарку Brent сократилась до 10,9 доллара. При этом средняя цена на российскую нефть в январе-сентябре сложилась в размере 59,54 доллара за баррель, тогда как в январе-сентябре прошлого года она была 80,58 доллара за баррель.