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В Германии усомнились в происхождении нефти из Казахстана
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В связи с прекращением поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Германию и Польшу, вероятно, что топливо, поступающее из Казахстана, может иметь российское... ПРАЙМ, 20.10.2023
нефть, энергетика, новости, нефть, россия, казахстан, германия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. В связи с прекращением поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Германию и Польшу, вероятно, что топливо, поступающее из Казахстана, может иметь российское происхождение, пишет издание Tagesshau.
Исследование польского оператора трубопровода Pern показало, что химический состав нефти, которая прокачивается по системе и добывается в Казахстане, неотличим от ранее поставляемого продукта. Кроме того, было обнаружено, что месторождение, с которого официально идут поставки, принадлежит "Лукойлу", отмечает издание.
В Министерстве экономики ФРГ не объяснили, как проводится проверка возможного получения Россией денег за поставку нефти. Кроме того, несмотря на сомнения в происхождении, немецкая таможня получила распоряжение, как можно скорее пропустить импорт. Организация Transparency International призвала изучить роль Казахстана в обходе антироссийских санкций, уточняет издание.
Нефть из Казахстана является важным источником энергоресурсов для Германии, поэтому канцлер Олаф Шольц призвал к расширению маршрутов доставки нефти из Казахстана, включая возможности других стран Центральной Азии.