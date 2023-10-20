МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. В связи с прекращением поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Германию и Польшу, вероятно, что топливо, поступающее из Казахстана, может иметь российское происхождение, пишет издание Tagesshau. "Дружба" на паузе: к чему стоит приготовиться Европе без российской нефти

Исследование польского оператора трубопровода Pern показало, что химический состав нефти, которая прокачивается по системе и добывается в Казахстане, неотличим от ранее поставляемого продукта. Кроме того, было обнаружено, что месторождение, с которого официально идут поставки, принадлежит "Лукойлу", отмечает издание.

В Министерстве экономики ФРГ не объяснили, как проводится проверка возможного получения Россией денег за поставку нефти. Кроме того, несмотря на сомнения в происхождении, немецкая таможня получила распоряжение, как можно скорее пропустить импорт. Организация Transparency International призвала изучить роль Казахстана в обходе антироссийских санкций, уточняет издание.

Нефть из Казахстана является важным источником энергоресурсов для Германии, поэтому канцлер Олаф Шольц призвал к расширению маршрутов доставки нефти из Казахстана, включая возможности других стран Центральной Азии.