МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Индия отказалась оплачивать поставки российской нефти в юанях, так как отношения между государством и Китаем начинают накаляться, сообщает издание Bloomberg. Индия не будет ограничивать импорт IT-оборудования

Сообщается, что индийское правительство Нарендры Моди отвергло просьбы российских производителей об оплате энергоресурса в юанях, а государству принадлежит около 70 процентов перерабатывающих предприятий.

Как пишет издание, ранее крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Indian Oil Corp. оплатила несколько партий нефти юанями, но после запрета правительства прекратило это делать.

Проблема оплаты нефти из России беспокоит обоих партнеров, так как платежи в долларах затруднены из-за санкционного давления, в том числе ценового потолка, а платежи в рупиях неудобны российской стороне.

Уточняется, что в этой связи торговля между Россией и Индией производится в дирхамах, а в случае превышения потолка производится оплата в рупиях. Переизбыток рупий в России тоже создает определенные трудности, так как эта валюта мало используется в международной торговле.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в мае текущего года, что переизбыток рупий — это "проблема". По его словам, велись дискуссии в отношении того, как эта валюта может быть конвертирована в другие, более используемые.