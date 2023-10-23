МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Государственные нефтяные компании Южной Кореи и Саудовской Аравии KNOC и Saudi Aramco подписали соглашение, согласно которому южнокорейская компания будет хранить запасы саудовской нефти объеме в 5,3 миллиона баррелей в городе Ульсан, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на заявление KNOC. Южная Корея удвоила экспорт моторных масел в Россию в 2022 году

Соглашение было подписано во время инвестиционного форума в Эр-Рияде во время визита президента Южной Кореи в Саудовскую Аравию. KNOC будет хранить запасы саудовской нефти на своих мощностях в городе Ульсан и получит право приоритетной покупки на весь объем в случае возникновения энергетических кризисов, что, как отметили в компании, особенно важно на фоне продолжающегося вооруженного столкновение Израиля и палестинского движения ХАМАС.

"На основе этого контракта (южнокорейская) нефтяная корпорация привезет в Южную Корею 5,3 миллиона баррелей сырой нефти Aramco и будет хранить ее на своих объектах для хранения резервов в Ульсане", — сообщает агентство.

В январе KNOC во время визита Юн Сок Ёля в Объединенные Арабские Эмираты заключила аналогичное соглашение с эмиратской национальной нефтяной компанией ADNOC на хранение 4 миллионов баррелей нефти. Общий объем государственного нефтяного резерва Южной Кореи составляет более 96 миллионов баррелей. Этого достаточно на 120 дней по стандартам Международного энергетического агентства.