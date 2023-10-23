2023-10-23T14:56:36+03:00
2023-10-23T14:56:36+03:00
2023-10-23T14:56:36+03:00
2023
https://1prime.ru/oil/20231023/842053834.html
СМИ назвали суточную добычу нефти на юго-востоке Турции
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Суточная добыча нефти на месторождениях нефти в горах Габар на юго-востоке Турции достигла 25 тысяч баррелей, сообщил гостелеканал TRT Haber со ссылкой на главу турецкой нефтяной... ПРАЙМ, 23.10.2023
нефть, энергетика, новости, турция, нефть, добыча
https://cdnn.1prime.ru/images/84138/44/841384448.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84138/44/841384448.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84138/44/841384447.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84138/44/841384447.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84138/44/841384435.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84138/44/841384435.jpg
https://1prime.ru/experts/20231023/842050726.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АНКАРА, 23 окт — ПРАЙМ. Суточная добыча нефти на месторождениях нефти в горах Габар на юго-востоке Турции достигла 25 тысяч баррелей, сообщил гостелеканал TRT Haber со ссылкой на главу турецкой нефтяной корпорации Turkish Petroleum (TPAO) Мелиха Хана Бильгина.
Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил в мае об обнаружении месторождений нефти в горах Габар у города Джизре производительностью порядка 100 тысяч баррелей в сутки. Нефть залегает на глубине в 2,6 километра, уточнил президент. По словам гендиректора TPAO, потенциал месторождения оценивается в 1 миллиард баррелей.
"Суточная добыча нефти на проекте "Габар" достигла 25 тысяч баррелей. Продолжается добыча нефти, которая представляет большую ценность для экономики нашей страны и нашей организации. Наша цель до конца года — увеличить суточную добычу до 35 тысяч баррелей только на проекте "Габар". А до конца 2024 года — добывать 100 тысяч баррелей в день только на проекте "Габар". Мы работаем день и ночь всеми силами и всей нашей командой для достижения этой цели", — приводит телеканал слова Бильгина.