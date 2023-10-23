АНКАРА, 23 окт — ПРАЙМ. Суточная добыча нефти на месторождениях нефти в горах Габар на юго-востоке Турции достигла 25 тысяч баррелей, сообщил гостелеканал TRT Haber со ссылкой на главу турецкой нефтяной корпорации Turkish Petroleum (TPAO) Мелиха Хана Бильгина. Нефть по 100: между Израилем и Палестиной

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил в мае об обнаружении месторождений нефти в горах Габар у города Джизре производительностью порядка 100 тысяч баррелей в сутки. Нефть залегает на глубине в 2,6 километра, уточнил президент. По словам гендиректора TPAO, потенциал месторождения оценивается в 1 миллиард баррелей.

"Суточная добыча нефти на проекте "Габар" достигла 25 тысяч баррелей. Продолжается добыча нефти, которая представляет большую ценность для экономики нашей страны и нашей организации. Наша цель до конца года — увеличить суточную добычу до 35 тысяч баррелей только на проекте "Габар". А до конца 2024 года — добывать 100 тысяч баррелей в день только на проекте "Габар". Мы работаем день и ночь всеми силами и всей нашей командой для достижения этой цели", — приводит телеканал слова Бильгина.