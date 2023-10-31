МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. России для поддержания добычи необходимо к 2030 году ввести в эксплуатацию новые месторождения с потенциальным объемом добычи в 130-230 миллионов тонн в год, что потребует активных инвестиций в геологоразведку (ГРР) и разработку, говорится в презентации аналитиков из компании "Яков и Партнеры" (преемника McKinsey в РФ), пишет РИА Новости. Потолок цен на нефть не повлиял на Россию, пишет СМИ

В материалах отмечается, что уже давно "зрелые" месторождения в России составляют около 95% от суммарных объемов добычи нефти. Сокращение доли традиционных месторождений и рост доли трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) грозит необходимостью срочно вводить в эксплуатацию новые месторождения, предостерегают эксперты.

"Уже к 2030 году необходимо будет ввести в эксплуатацию месторождения с потенциальным объемом добычи в 130-230 миллионов тонн. Степень готовности новых месторождений к вводу — то, на что мы можем повлиять, но для этого надо уже сейчас активно инвестировать в ГРР и разработку", — говорится в материалах.

При этом, анализируя текущую ситуацию, эксперты отмечают, что несмотря на рост стоимости разведочных работ общие инвестиции вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНКов) и государственных компаний в геологоразведку растут незначительно, а с 2020 по 2023 год даже сократились на 7%, что привело к снижению разведочного бурения. "По консенсусному прогнозу, в 2023 году тренд на снижение проведенных ГРР продолжится", — добавляется в презентации.

По оценкам "Яков и Партнеры", доля ТРИЗ в добыче нефти увеличится с 22% до 36% к 2030 году, в к 2050 году будет составлять почти половину от объемов добычи. Рост доли ТРИЗ является вызовом с технологической точки зрения. "Для обеспечения рентабельности необходимо использовать эффективные методы добычи, то есть высокотехнологичные нефтесервисы", — объясняют эксперты.

Они подчеркивают, что сейчас в высокотехнологичных сегментах нефтесервиса в РФ ключевую роль играют западные компании. Их уход позволил российским нефтесервисам повысить маржинальность и увеличить инвестиции в разработку технологий. Однако обеспечить технологический суверенитет в этом направлении, по прогнозам "Яков и Партнеры", получится не раньше чем через 5-7 лет. Сейчас зависимость геологоразведки от импорта технологий и оборудования составляет более 40%, а по некоторым направлениям достигает 75-90%, уточняют аналитики.