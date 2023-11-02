МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Нигер ввел в строй трубопровод длиной около двух тысяч километров, по которому нефть из страны будет поставляться в соседний Бенин, передает агентство France-Presse. В Южном Судане заявили о желании построить совместно с Россией нефтепровод

"Военные лидеры, которые пришли к власти в Нигере в этом году, ввели в эксплуатацию гигантский трубопровод, по которому сырая нефть будет поставляться в соседний Бенин", — сообщает агентство.

Как отмечает агентство, трубопровод позволит Нигеру, одной из беднейших стран мира, начать поставлять свою сырую нефть на международный рынок через бенинский порт Семе.

По данным агентства, проект, в рамках которого был построен трубопровод, позволил Нигеру нарастить производство нефти до 110 тысяч баррелей в день, при этом всего было инвестировано 6 миллиардов долларов, из которых в постройку трубопровода — 2,3 миллиарда.

В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.