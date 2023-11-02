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2023
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Нигер ввел в эксплуатацию трубопровод для поставки нефти в Бенин
Нефть
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Нигер ввел в строй трубопровод длиной около двух тысяч километров, по которому нефть из страны будет поставляться в соседний Бенин, передает агентство France-Presse. "Военные... ПРАЙМ, 02.11.2023
новости, нефть, энергетика, экономика, мировая экономика, нигер, нефтепровод, бенин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Нигер ввел в строй трубопровод длиной около двух тысяч километров, по которому нефть из страны будет поставляться в соседний Бенин, передает агентство France-Presse.
"Военные лидеры, которые пришли к власти в Нигере в этом году, ввели в эксплуатацию гигантский трубопровод, по которому сырая нефть будет поставляться в соседний Бенин", — сообщает агентство.
Как отмечает агентство, трубопровод позволит Нигеру, одной из беднейших стран мира, начать поставлять свою сырую нефть на международный рынок через бенинский порт Семе.
По данным агентства, проект, в рамках которого был построен трубопровод, позволил Нигеру нарастить производство нефти до 110 тысяч баррелей в день, при этом всего было инвестировано 6 миллиардов долларов, из которых в постройку трубопровода — 2,3 миллиарда.
В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.