МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в ноябре сократится более чем на 300 тысяч баррелей в сутки по сравнению со средним значением мая-июня, сообщает Минэнерго России. Минэнерго анализирует снятие запрета на экспорт топлива

"Минэнерго России прогнозирует, что в ноябре 2023 года экспорт нефти и нефтепродуктов сократится более, чем на 300 тысяч баррелей в сутки по сравнению со средним значением мая-июня 2023 года, выбранным за индикативный уровень для добровольного снижения экспорта нефти и нефтепродуктов", — следует из сообщения в официальном Telegram-канале министерства.