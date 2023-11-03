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2023
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Минэнерго отметило заметное сокращение экспорта нефти из России
Нефть
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Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в ноябре сократится более чем на 300 тысяч баррелей в сутки по сравнению со средним значением мая-июня, сообщает Минэнерго России... ПРАЙМ, 03.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в ноябре сократится более чем на 300 тысяч баррелей в сутки по сравнению со средним значением мая-июня, сообщает Минэнерго России.
"Минэнерго России прогнозирует, что в ноябре 2023 года экспорт нефти и нефтепродуктов сократится более, чем на 300 тысяч баррелей в сутки по сравнению со средним значением мая-июня 2023 года, выбранным за индикативный уровень для добровольного снижения экспорта нефти и нефтепродуктов", — следует из сообщения в официальном Telegram-канале министерства.