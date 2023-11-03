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2023
https://1prime.ru/oil/20231103/842167193.html
Минэнерго заявило о продолжении действия запрета на экспорт нефти
Нефть
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Ограничения на экспорт нефтепродуктов из России продолжают действовать, увеличиваются их отгрузки на внутренний рынок, заявило Минэнерго России. "В рамках усилий по обеспечению... ПРАЙМ, 03.11.2023
нефть, энергетика, экономика, новости, бензин, россия, запрет на экспорт нефти, минэнерго
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Ограничения на экспорт нефтепродуктов из России продолжают действовать, увеличиваются их отгрузки на внутренний рынок, заявило Минэнерго России.
"В рамках усилий по обеспечению баланса мирового нефтяного рынка Россия дополнительно сокращает поставки на нефтяные рынки посредством сокращения экспорта, как нефти, так и нефтепродуктов. Отмечаем, что в России введены ограничения на экспорт нефтепродуктов, которые продолжают действовать. Увеличиваются отгрузки нефтепродуктов на внутренний рынок, в том числе для формирования запасов", — говорится в сообщении министерства в его официальном Telegram-канале.