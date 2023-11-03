МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Ограничения на экспорт нефтепродуктов из России продолжают действовать, увеличиваются их отгрузки на внутренний рынок, заявило Минэнерго России. Новак раскрыл, когда будет снят запрет на экспорт топлива из России

"В рамках усилий по обеспечению баланса мирового нефтяного рынка Россия дополнительно сокращает поставки на нефтяные рынки посредством сокращения экспорта, как нефти, так и нефтепродуктов. Отмечаем, что в России введены ограничения на экспорт нефтепродуктов, которые продолжают действовать. Увеличиваются отгрузки нефтепродуктов на внутренний рынок, в том числе для формирования запасов", — говорится в сообщении министерства в его официальном Telegram-канале.