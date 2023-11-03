САМАРКАНД, 3 ноя — ПРАЙМ. Узбекистан планирует импортировать более 1 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов в этом году, тогда как в прошлом году было "немного меньше", сообщил журналистам министр энергетики страны Журабек Мирзамахмудов. Узбекистан намерен расширить партнерство с французской компанией Orano

"Мы импортируем нефть и нефтепродукты в общем более 1 миллиона тонн в этом году. В прошлом было немного меньше", — сказал он а кулуарах Евразийского экономического форума. По его словам, в 2024 году планируется дальнейший рост в связи с тем, что экономика страны растет.

Министр также отметил, что в Узбекистане нет дефицита бензина, его поставки из России ведутся в соответствии с межправсоглашением. Россия в сентябре запретила экспорт бензина и дизельного топлива, но поставки в страны ЕЭАС по межправсоглашениям не попали под это ограничение.