2023-11-03T13:57:00+03:00
2023-11-03T13:58:26+03:00
2023-11-03T13:57:00+03:00
2023
https://1prime.ru/oil/20231103/842168566.html
Узбекистан планирует наращивать импорт нефти и нефтепродуктов
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Узбекистан планирует импортировать более 1 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов в этом году, тогда как в прошлом году было "немного меньше", сообщил журналистам министр энергетики... ПРАЙМ, 03.11.2023
нефть, энергетика, экономика, новости, нефть, узбекистан, импорт
https://cdnn.1prime.ru/images/83347/57/833475737.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83347/57/833475737.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83347/57/833475736.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83347/57/833475736.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83347/57/833475735.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83347/57/833475735.jpg
https://1prime.ru/energy/20231102/842156587.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
САМАРКАНД, 3 ноя — ПРАЙМ. Узбекистан планирует импортировать более 1 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов в этом году, тогда как в прошлом году было "немного меньше", сообщил журналистам министр энергетики страны Журабек Мирзамахмудов.
"Мы импортируем нефть и нефтепродукты в общем более 1 миллиона тонн в этом году. В прошлом было немного меньше", — сказал он а кулуарах Евразийского экономического форума. По его словам, в 2024 году планируется дальнейший рост в связи с тем, что экономика страны растет.
Министр также отметил, что в Узбекистане нет дефицита бензина, его поставки из России ведутся в соответствии с межправсоглашением. Россия в сентябре запретила экспорт бензина и дизельного топлива, но поставки в страны ЕЭАС по межправсоглашениям не попали под это ограничение.