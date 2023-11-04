2023-11-04T13:05:06+03:00
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2023
https://1prime.ru/oil/20231104/842174919.html
Шульгинова спрогнозировал рост первичной переработки нефти в России
Нефть
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Первичная переработка нефти в РФ по итогам 2023 года будет примерно на 2% больше, чем в прошлом году, сообщил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов. "Прогноз... ПРАЙМ, 04.11.2023
нефть, энергетика, макроэкономика, экономика, новости, россия, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Первичная переработка нефти в РФ по итогам 2023 года будет примерно на 2% больше, чем в прошлом году, сообщил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов.
"Прогноз переработки нефти с учетом ограничений: первичная переработка будет примерно на 2% больше, чем в прошлом году", — сказал он в кулуарах экспозиции Минэнерго РФ "Энергия жизни" в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.