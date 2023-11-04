МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Первичная переработка нефти в РФ по итогам 2023 года будет примерно на 2% больше, чем в прошлом году, сообщил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов. Эксперты предсказали нефть выше 100 долларов уже в ноябре

"Прогноз переработки нефти с учетом ограничений: первичная переработка будет примерно на 2% больше, чем в прошлом году", — сказал он в кулуарах экспозиции Минэнерго РФ "Энергия жизни" в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.