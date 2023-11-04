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Узбекистан нарастит импорт российской нефти через Казахстан
Нефть
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Власти Узбекистана планируют увеличить импорт нефти из России через Казахстан в 2024 году до 1 миллиона тонн, сообщает пресс-служба узбекистанского министерства энергетики. "В... ПРАЙМ, 04.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ТАШКЕНТ, 4 ноя — ПРАЙМ. Власти Узбекистана планируют увеличить импорт нефти из России через Казахстан в 2024 году до 1 миллиона тонн, сообщает пресс-служба узбекистанского министерства энергетики.
"В 2024 году планируется увеличение объемов поставок нефтяного сырья из Российской Федерации через территорию Республики Казахстан в Республику Узбекистан до 1 миллиона тонн. Это закреплено соответствующим трехсторонним документом, подписанным 4 ноября 2023 года в Москве", — говорится в сообщении минэнерго.
По данным ведомства, документ подписали первый заместитель министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин, первый заместитель министра энергетики Республики Узбекистан Азим Ахмедхаджаев и вице-министр энергетики Республики Казахстан Ерлан Аккенженов.