ТАШКЕНТ, 4 ноя — ПРАЙМ. Власти Узбекистана планируют увеличить импорт нефти из России через Казахстан в 2024 году до 1 миллиона тонн, сообщает пресс-служба узбекистанского министерства энергетики. Индия в октябре сократила импорт российской нефти

"В 2024 году планируется увеличение объемов поставок нефтяного сырья из Российской Федерации через территорию Республики Казахстан в Республику Узбекистан до 1 миллиона тонн. Это закреплено соответствующим трехсторонним документом, подписанным 4 ноября 2023 года в Москве", — говорится в сообщении минэнерго.

По данным ведомства, документ подписали первый заместитель министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин, первый заместитель министра энергетики Республики Узбекистан Азим Ахмедхаджаев и вице-министр энергетики Республики Казахстан Ерлан Аккенженов.