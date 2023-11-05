МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Россия продлит до конца 2023 года добровольное сокращение экспорта нефти, а теперь и нефтепродуктов, суммарно на 300 тысяч баррелей в сутки, следует из слов вице-премьера России Александра Новака. Россия намерена нарастить долю в мировом экспорте водорода, заявил Новак

"Россия продолжит до конца декабря 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в день, которое вступило в силу в сентябре и октябре 2023 года. В следующем месяце будет проведен анализ рынка с целью принятия решения об углублении сокращения либо увеличении производства нефти", — сказал Новак журналистам.

Россия в августе начала добровольное сокращение экспорта нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, а с сентября и до конца 2023 года — на 300 тысяч баррелей. Кроме этого, в конце сентября Россия ввела запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, в октябре он был частично смягчен.

Как отметил чиновник, дополнительное сокращение призвано усилить меры, предпринимаемые странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков.

Также Россия с марта сокращает и добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральских 9,95 миллиона баррелей, эта мера будет действовать до конца декабря 2024 года. При этом в начале сентября Новак заявил, что объем добровольного сокращения добычи теперь будет пересматриваться ежемесячно в зависимости от ситуации на мировом рынке.