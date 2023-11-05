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Саудовская Аравия продлит сокращение добычи нефти до конца года
Нефть
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Саудовская Аравия подтвердила, что продолжит дополнительные сокращения добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки до конца года,, сообщило саудовское государственное агентство... ПРАЙМ, 05.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Саудовская Аравия подтвердила, что продолжит дополнительные сокращения добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки до конца года,, сообщило саудовское государственное агентство новостей (SPA) со ссылкой на официальный источник в минэнерго страны.
"Официальный источник министерства энергетики объявил, что королевство Саудовская Аравия продолжит добровольное сокращение на один миллион баррелей в сутки, которое вступило в силу в июле 2023 года и позже было продлено до конца декабря 2023 года. Таким образом, добыча Королевства в декабре 2023 года составит примерно 9 миллионов баррелей в сутки", — говорится в сообщении.
Как добавил источник агентства, решение о сокращении будет пересмотрено в декабре для рассмотрения вопроса о продлении, углублении или увеличении добычи.
Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов на 300 тысяч баррелей в сутки до конца года, а также в декабре будет проведен анализ рынка с целью пересмотра решения (о сокращении экспорта — прим. ред.) на 2024 год.