МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Власти Британии планируют ежегодно выдавать новые лицензии на освоение газовых и нефтяных месторождений, чтобы снизить зависимость страны от импорта газа и нефти из-за рубежа, заявило правительство страны. Названы страны с самым дорогим и самым дешевым газом в Европе

"Правительство введет обязательное ежегодное лицензирование нефти и газа, чтобы укрепить энергетическую безопасность Великобритании и снизить зависимость от импорта из-за границы", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

Отмечается, что о законодательстве по лицензированию будет объявлено позднее на этой неделе в речи короля Британии Карла III. Согласно правительству, по данному законодательству Переходное управление Северного моря (NSTA), которое занимается нефтегазовой промышленностью страны, должно будет ежегодно приглашать заявки на получение новых лицензий на добычу.

"Каждый ежегодный раунд лицензирования будет проводиться только в том случае, если будут пройдены ключевые тесты, подтверждающие переход страны к нулевому уровню выбросов", — заявило правительство.

Как отмечается в заявлении ведомства, первый тест предполагает определение того, что Британия импортирует больше нефти и газа из других стран, чем добывает дома. Второй тест подразумевает определение того, что выбросы углерода, связанные с добычей газа в Великобритании, ниже, чем эквивалентные выбросы от импортируемого сжиженного природного газа.