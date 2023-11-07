МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили снижение и теряют 1,5%, а стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 84 долларов за баррель впервые с 6 октября, свидетельствуют данные торгов. Китай нарастил в январе-октябре импорт нефти и газа

По состоянию на 11.07 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,46%, до 83,94 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 1,53%, до 79,58 доллара.