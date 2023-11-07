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2023
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Цена барреля нефти Brent упала ниже 84 долларов впервые с 6 октября
Нефть
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Мировые цены на нефть ускорили снижение и теряют 1,5%, а стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 84 долларов за баррель впервые с 6 октября, свидетельствуют данные торгов. По... ПРАЙМ, 07.11.2023
нефть, энергетика, новости, нефть, торги, brent
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили снижение и теряют 1,5%, а стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 84 долларов за баррель впервые с 6 октября, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.07 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,46%, до 83,94 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 1,53%, до 79,58 доллара.